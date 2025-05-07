Kartalkaya Komisyonu Bolu Belediye Başkanı’nı dinledi: 'Bakanlıklar soruşturulmuyor'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 16:20

Güncelleme: 07.05.2025 - 16:21

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı dinledi. Komisyonun başında söz alan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyona gelmeyen bakanları anımsatarak “Israrla bakanların dinlenmesini istiyoruz. Kamunun buraya gelerek adalete yardımcı olma görevi var. Turizm, çalışma, çevre bakanlarının, valinin buraya gelmesi gerekiyor. Bilirkişi raporunu sosyal medyadan okuduğumuz sürece bu komisyonun çalışması bir yere varmayacak. Bakın belediye başkanı kendisi istedi, geldi. Atanmışları buraya getiremiyoruz. Ailelerin ‘Çocuğumu DNA testiyle ayırdım’ dediği bir yerde bakanların gelmemesini kabul etmiyorum. Bakanlıklar soruşturma izni vermiyor. Niye?” dedi. Komisyon Başkanı Selami Altınok da soruşturma izni verilmemesiyle ilgili “Bu bir süreçtir. Verirse verir, vermezse mağdur taraf itiraz eder. Oradan çıkar. İster verin, ister vermeyin, büyük bir ihtimalle bu Danıştay’dan döner. Yargıyı etkilemeye çalışanlar olursa Allah onlara sorar” savunmasını yaptı. Bazı vekiller de bu söz üzerine “Biz de soralım” karşılığını verdi.

ÖZCAN'A SÖZ HAKKI GELMEDİ

Muhalefet milletvekillerinin soruşturmayla ilgili eksik bilgileri olduğuna yönelik eleştirilerine yanıt veren AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan’ın “Her şeyi bize söylemek zorunda değiller” sözleri komisyonda tepki çekti. Muhalefeti yangın üzerinden siyaset yapmakla suçlayan Alan, davayı gören yargı mensuplarının siyasilerle görüşmesine gelen tepkilere karşı da “İnsanların vicdanı 5 dakikalık bir görüşmeyle satılamaz” savunmasını yaptı. Komisyonda bu sözler üzerine gerginlik yaşandı. Tartışmalar nedeniyle komisyon toplantısının başlaması üzerinden bir saat geçmesine karşın söz hakkı Bolu Belediye Başkanı’na gelemedi. Bu tartışmalar sırasında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasından AKP’li Hulusi Akar’ın kızının üniversitedeki yatay geçişine kadar pek çok konu konuşuldu.

''DENETLEME YETKİMİZ YOK''

Bir saatin sonunda sunumuna başlayan Tanju Özcan, “Biz buranın inşaat ruhsatını da tadilat onayını da yapı kullanım onayını da vermedik. Çünkü sınırlarımız dışında. İl özel idaresi verdi. Otele işletme ruhsatı veren de özel idare. Burayı hiçbir şekilde denetleme yetkimiz yok. Talep halinde şartlar uyuyorsa yangına uygunluk raporu veriyoruz. Ana sorumluluk vali ve onun başkanı olduğu özel idareye verilmiş. Turizm Bakanlığı da turizm sertifikası vererek işe dahil olmuş” dedi. Olayın bilirkişi raporuna değinen Özcan “Bilirkişi raporunda belediye, özel idare, çalışma bakanlığı ve kültür bakanlığı olayda etkili deniyor. Ama sadece iki kurumla ilgili adli süreç işliyor. Belediye ve özel idare. Bakanlıklarla ilgili soruşturma izni verilmemesi, davaların açılmamasıyla sonuçlanıyor. Davanın bir an önce açılması lazım. Kültür ve çalışma bakanlıklarından tek bir kişi hakkında soruşturma yürümüyor” ifadelerini kullandı.