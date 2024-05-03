Kartlar açıldı: 31 Mart’ın yarattığı siyasi iklimle AKP ve CHP’nin liderleri 8 yıl aradan sonra bir araya geldi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Ankara’daki tarihi görüşme 1.5 sat sürdü. Görüşmeyle ilgili her şey CHP’nin yerel seçimlerden birinci parti çıkmasının ardından siyasette iletişim kanallarını açık tutacağını söyleyen Özgür Özel’in bayram döneminde Erdoğan’ı aramasıyla başladı. Erdoğan’a nezaket telefonu eden Özel, randevu isteyerek ülke meselelerini konuşmak istediğini de söyledi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Ardından iki lider ilk defa Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan’ın çay daveti üzerine bir araya geldi ve burada görüşmenin tarihini kararlaştırdı. Görüşmenin yeriyle ilgili “Saray’da mı olacak, Çankaya Köşkü’nde mi?” tartışmaları yapılırken, Erdoğan’dan Özel’e davet AKP Genel Merkezi için geldi. Böylece Erdoğan sekiz yıl sonra ilk defa bir CHP genel başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

CHP lideri Özel gelmeden önce AKP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Görüşmeyi bekleyen basın mensupları için bahçede bir alan açıldı. Genel merkezin içindeki basın odasından da görüşmeyi takip eden muhabirlere çay ve kahve ikramı yapıldı. Genel merkeze gelen pek çok gazeteci de bu tarihi gün için anı fotoğrafı çekti. Özellikle bazı bakan ve muhabirler, AKP logosu önünde fotoğraf çektirdi. Özel, saat 16.00’da genel merkeze eski Washington büyükelçisi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile geldi.

ÇANTAYLA GELDİ



Bir çanta ve iki poşetle görüşmeye gelen Özel’i AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. İki isim el sıkıştıktan sonra genel merkeze geçti. Elitaş ve Tan da görüşmede iki lidere eşlik etti. Görüşmenin olduğu salonda Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş bırakılması da dikkat çekti. Liderler 1.5 saati aşan görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. CHP lideri Özel de görüşmeyi takip eden muhabirlere teşekkür ederek genel merkezden ayrıldı. CHP lideri Özel’in görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda gündeme getirdiği emekli maaşları, atanmayan öğretmenler, ast subayların sorunları, belediyelerin borçları ve engellenen hizmetleri, Can Atalay üzerinden yaşanan yargı krizi, Gezi tutukluları ile tutuklu komutanlar, Ortadoğu’da yaşanan kriz, Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılması gibi pek çok başlıkta Erdoğan’a görüşlerin ilettiği öğrenildi.

MEMNUN AYRILDI

CHP kaynakları ise konuyla ilgili “Erdoğan-Özel görüşmesi olumlu ve verimli geçtiği, çözüm konusunda mesafe alınacağı görüldü” değerlendirmesini yaptı.



ÖZEL, OTURMA DÜZENİN DOĞRU BULMADI

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede boş bırakılan koltuk da gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtti.



ERDOĞAN, CHP'Yİ ZİYARET EDECEK

Erdoğan’ın bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek “Bunu telafi edelim. En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iadei ziyarette bulunalım” dediği ifade edildi.

CUMHURİYET ATEŞİ HEDİYESİ



Özel, Erdoğan’a Paşabahçe’nin “Cumhuriyet Ateşi” isimli objeyi hediye etti. Obje, Atatürk’ün Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak’a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz”sözünden ilhamla oluşturulmuş. Özel ayrıca Erdoğan’a Manisa’dan getirdiği mesir macununu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Özel’e fincan takımı, çay ve bal hediye ettiği öğrenildi.

BUGÜN DEM'LE GÖRÜŞECEK

Özgür Özel, bugün de partisinin genel merkezinde DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile ile görüşecek. Gündemde yeni anayasa tartışmaları konusunun olacağı belirtiliyor.