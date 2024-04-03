'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, mazbatasını aldı. MHP'li eski başkan Cengiz Ergün ise devir teslim sırasında Zeyrek için "Manisa'yı adaletli yönetsin. Tek istediğim bu. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:39
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
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31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 57.29 oy oranı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, bugün Manisa Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Devir teslim töreninde konuşan MHP'li eski başkan Cengiz Ergün, "Bu koltuk çok önemli bir koltuk. Ve bugün hakkıyla hukukuyla kendisine teslim ediyorum. Başkanı olarak Manisa'yı adaletli yönetsin. Tek istediğim bu. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Koltuğu devralan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise “31 Mart  yerel seçimlerinde sandık iradesi ve demokrasinin vazgeçilmez temel taşı olan seçimlerde halkımızın teveccühünü kazanmış biri olarak bugün itibariyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Manisa’mda yaşayan 1,5 milyon insana adil eşit bir hizmet götüreceğimden kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Bu devraldığımız koltuğu başkanımızın az önce dediği gibi devraldığımız şekilde devretmeyi de Allah bizlere nasip ettin. Bugün buradayız. Yarın Manisa’mız için kollarımızı sıvayarak bize oy atan, oy atmayan, herkese eşitliği getirecek ve herkesin derdini dinleyip derman olmaya çalışacak bir Ferdi Zeyrek göreceksiniz beş yıl boyunca” şeklinde konuştu.

"KASAYI BOŞALTMAYA ÇALIŞTI"

CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Manisa'da yüzde 57 ile büyükşehir belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, MHP’li başkan Cengiz Ergün’ün belediye kasasını boşaltmaya çalıştığını belirtmişti. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Zeyrek, Cengiz Ergün'ün belediyeye gelerek MASKİ’den 130 milyon TL, büyükşehir bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını ifade etmişti.


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