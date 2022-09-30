Kâtip Çelebi Üniversitesi’ndeki usulsüz atamalar, Sayıştay denetim raporuna yansıdı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde sınavsız atama yapılırken Ege Üniversitesi’nde muayenehane bildirimi unutuldu! Görevde olmayana ödenek verildi.
Sayıştay, Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’ne yönelik 2021 yılı denetim raporlarını yayımladı.
Her iki üniversitedeki usulsüzlükler raporlara yansıdı. Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin raporda, şube müdürlüğü kadrolarına mevzuatta bulunan şartlar dikkate alınmadan, sınavsız atamaların yapıldığı tespiti yer aldı.
Ege Üniversitesi’nde ise tıp fakültesi hastanesinde görevli bazı öğretim üyelerinin muayenehane açmasına karşın bildirim yapmadığı, göreve gelmemesine karşın üniversiteden gelmiş gibi ödenek aldığı belirtildi.
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