Kâtip Çelebi Üniversitesi’ndeki usulsüz atamalar, Sayıştay denetim raporuna yansıdı

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Sayıştay, Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’ne yönelik 2021 yılı denetim raporlarını yayımladı.

Her iki üniversitedeki usulsüzlükler raporlara yansıdı. Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne ilişkin raporda, şube müdürlüğü kadrolarına mevzuatta bulunan şartlar dikkate alınmadan, sınavsız atamaların yapıldığı tespiti yer aldı.

Ege Üniversitesi’nde ise tıp fakültesi hastanesinde görevli bazı öğretim üyelerinin muayenehane açmasına karşın bildirim yapmadığı, göreve gelmemesine karşın üniversiteden gelmiş gibi ödenek aldığı belirtildi.