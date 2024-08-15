Haliç’te 'katliam yasası'na karşı pankartlı protesto
Sokak hayvanlarına ilişkin yasa, İstanbul'daki Haliç Metro durağındaki köprüye “Yasayı geri çek. Hükümet istifa” yazılı bir pankart asılarak protesto edildi.
Hayvanseverlerin sokak hayvanlarıyla ilgili yeni yasaya yönelik tepkileri sürüyor. Bugün de İstanbul’daki Haliç Metro durağından denize doğru uzun bir pankart asıldı. Pankartın üzerinde “Niğde’den Altındağ’a bu ülkede hayvan katliamı var. Yasayı geri çek. Hükümet istifa” yazısı yer aldı.
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