Ünlü isimler, 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi'ne katıldı

Ajda Pekkan, Sertab Erener, Hande Yener, Seren Serengil ve Mustafa Ceceli gibi pek çok ünlü isim, dün İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi'ne katılarak sahneye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:29
Ünlü isimler, 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi'ne katıldı
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ancak hayvanseverler, bu yasaya tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Yenikapı'da düzenlenen "Katliam Yasasına Hayır Mitingi"nde, hayvanseverler ve ünlü isimler yasaya karşı tepkilerini dile getirdi.

Mitinge katılan ünlüler arasında Ajda Pekkan, Sertab Erener, Hande Yener, Seren Serengil ve Mustafa Ceceli gibi isimler yer aldı.

Ajda Pekkan, mitingde yaptığı konuşmada, "Savaşlar, yanı başımızda, Filistin’de yaşanan tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri, bunların yüklerine maalesef bir de katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler. Hayatlarını kaybeden masum insanlar için nasıl perişan oluyorsak, bize Allah'ın emaneti olan bu sessiz kullara yapılan eziyet bizi yaşanmaz hale getirdi. Tüm yetkilileri gerekli revizenin yapılıp, yasadan güç alıp hayvan cinayetlerini işleyenlere karşı milletimize, dinimize yakışan çözümü bulması için göreve çağırıyoruz. Öldürme, yaşat!" ifadelerini kullandı.

Sertab Erener ve Hande Yener ise mitingde sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara destek verdiler.



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