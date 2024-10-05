'Katliam yasasını' hazırlamıştı: Hayvanseverlerden AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu'na protesto!
Kocaeli Kitap Fuarı'nda bir panele konuşmacı olarak katılan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, hayvanseverler tarafından protesto edildi.
14'üncü Kocaeli Kitap Fuarı bugün başladı. Fuar kapsamında 'Duvarları Yıkmak' adlı panele konuşmacı olarak katılan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, yurttaşlardan tepki ile karşılandı.
Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun meclisten geçerek 'yasallaştı' ancak tepkiler dinmedi.
Kanun taslağının hazırlayanı olan AKP'li Yenişehirlioğlu'na, konuşma yaptığı sırada, 'Susma haykır katliama hayır' sloganları atıldı.
Güvenlik görevlileri müdahale ederek protestocuları salon dışına çıkardı.
NE OLMUŞTU?
AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarının 'uyutulmasının' önünü açan yasa teklifi süresince açıklamaları ile sık sık gündem olmuştu.
Yenişehirlioğlu meclis görüşmesinde 'sahipsiz köpekler' diyerek muhalefet sıralarını gösterermiş ardından gelen tepkiler üzerine özür dilemişti.
Yenişehirlioğlu ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalışmalar kapsamında bilgilendiren isim olmuştu.
Bugün AK Parti MYK Toplantımızda; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a Başıboş/Saldırgan Sokak Köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zat-ı devletlerini ve MYK Üyelerimizi bilgilendirdim.— Bahadır Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu) July 8, 2024
Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren… pic.twitter.com/EH6M4YQIUy
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- İkbal'i öldüreceğini videoda anlatmış!
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı
- Katilin annesinden şok sözler: 'İyi ki yapmışlar...'
- AKP'li isim, Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
- Beyoğlu'ndaki tacizcinin ifadesi ortaya çıktı
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- 'Fenerbahçe'yi şikâyet edeceğim'