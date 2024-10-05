'Katliam yasasını' hazırlamıştı: Hayvanseverlerden AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu'na protesto!

Kocaeli Kitap Fuarı'nda bir panele konuşmacı olarak katılan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, hayvanseverler tarafından protesto edildi.

'Katliam yasasını' hazırlamıştı: Hayvanseverlerden AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu'na protesto!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 23:34

14'üncü Kocaeli Kitap Fuarı bugün başladı. Fuar kapsamında 'Duvarları Yıkmak' adlı panele konuşmacı olarak katılan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, yurttaşlardan tepki ile karşılandı.

Kamuoyunda 'katliam yasası' olarak bilinen 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun meclisten geçerek 'yasallaştı' ancak tepkiler dinmedi.

Kanun taslağının hazırlayanı olan AKP'li Yenişehirlioğlu'na, konuşma yaptığı sırada, 'Susma haykır katliama hayır' sloganları atıldı.

Güvenlik görevlileri müdahale ederek protestocuları salon dışına çıkardı.

NE OLMUŞTU?

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarının 'uyutulmasının' önünü açan yasa teklifi süresince açıklamaları ile sık sık gündem olmuştu.

Yenişehirlioğlu meclis görüşmesinde 'sahipsiz köpekler' diyerek muhalefet sıralarını gösterermiş ardından gelen tepkiler üzerine özür dilemişti.

Yenişehirlioğlu ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalışmalar kapsamında bilgilendiren isim olmuştu.


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