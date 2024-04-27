'Rolex'i ile gündem olan AKP'li Yenişehirlioğlu'nun ultra lüks bir saati daha ortaya çıktı
562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelen AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi. Yenişehirlioğlu'nun lüks saatinin piyasa değerinin 57 bin 571 Avro, yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi.
AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz tartışma konusu olmuş, ikinci 'ıstakoz' vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.
Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.
ROLEX'İ İLE GÜNDEM OLMUŞTU
'Istakoz' tartışmalarının ardından, bir başka tepki çeken olay da Yenişehirlioğlu'nun paylaştığı fotoğrafla yaşanmıştı.
Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülenmişti. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yapmıştı.
Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını silerken, yaşananlar AKP
içinde de tartışmalara neden olmuştu.
AKP'li Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından Rolex'li
fotoğrafı tekrar paylaşmış ve önceki paylaşımı neden sildiğini anlatmıştı.
Yenişehirlioğlu, şunları söylemişti:
"Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan
değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu
seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım
instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada
alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."
LÜKS BİR SAATİ DAHA ORTAYA ÇIKTI
Gelecek Partisi Ordu Kurucu İl Başkanı Ali Safa Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Yenişehirlioğlu'nun yeni bir lüks saatini ortaya çıkardı.
Aydın, paylaşımında “Ne yani KOSKOCA AKPli vekil
@Yenisehirlioglu sadece ROLEX ile mi idare edecekti. #Emekliler’in 17 yıllık
maaşı ile alacağı bir Audemars Piguet Royal Oak’ı olmayacak mıydı! Yazıklar
olsun. Tüm alın terleri(!) size, yoksulluk vatandaşa mı reva! Bir de “Tevazu” yazmışlar…”
ifadelerini kullandı.
Yenişehirlioğlu’nun kolundaki saatin Audemars Piguet Royal Oak saat olduğu ve değerinin 57 bin 571 Avro yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu anlaşıldı.
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