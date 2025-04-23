Kaymakamlıkta 'poster' ayıbı! Üstte ve ortada Erdoğan, altta Atatürk ve Türk bayrağı!
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kaymakamlık binasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ile Türk bayrağının ortasına ve üst bir noktaya asılması tepki çekti.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kaymakamlık binasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağının yerleştirilme biçimi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Binada, Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin binanın sol tarafına, Türk bayrağının binanın sağ tarafına, Erdoğan’ın posterinin ise binanın ortasında daha üst bir noktaya asılması tepkilere neden oldu.
'GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILSIN' TALEBİ
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da posterlerin asılma şekline sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Burası Kemalpaşa. Derhal ama derhal Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kaymakamlık makamına doğru şekilde asın. Bu görüntüye sebep olan görevliler derhal görevinden uzaklaştırılsın, işlem başlatılsın!" ifadelerini kullandı.
Kaymakamlık ise konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, tepkilerin ardından Türk bayrağı ile Erdoğan'ın posterinin yerlerinin değiştirildiği görüldü.
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