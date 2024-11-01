CHP'nin Ahmet Özer ziyareti iptal edildi: Toplantı yerinde değişiklik yapıldı!

CHP, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e destek için Silivri Cezaevi'nde yapacağı grup toplantısını iptal etti. Ziyaret için Bakanlıktan izin çıkmadığı ve toplantının Avcılar'da yapılacağı aktarıldı.

CHP'nin Ahmet Özer ziyareti iptal edildi: Toplantı yerinde değişiklik yapıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:35

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Tutuklama kararının ardından CHP, her hafta Meclis'te düzenlediği grup toplantısını Silivri Cezaevi'nde yapma kararı aldı.

Ancak Ahmet Özer’i ziyaret edip destek vermek isteyen CHP'ye Bakanlıktan izin çıkmadı.

CHP'nin de ziyaretin iptal olmasının ardından toplantıyı Avcılar'da yapmaya karar verdiği öğrenildi.

ZİYARET AÇIKLAMASI GÜNAYDIN'DAN GELMİŞTİ!

Silivri Cezaevi’nde bu sabah Ahmet Özer’i ziyaret edeceklerini duyuran CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Grup toplantımız orada başlayacak sonra İstanbul merkezde devam edecek” demişti.


Etiketler: #ahmet özer #Avcılar #CHP #toplantı

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