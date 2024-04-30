Kayyum baskısı devam ediyor: Ağrı’da belediyenin hesaplarına el koyuldu, iş makineleri geri alındı ve 183 işçi geri çekildi iddiası

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Bunun yanı sıra merkezi yönetimlerin muhalif belediyelere uyguladığı baskı ve engellemeler el değiştiren belediyelerde de ışık hızıyla devreye girdi. Son olarak Ağrı Vergi Dairesi, kayyum yönetiminden Dem Parti’ye geçen Ağrı Belediyesi’nin ödeneklerine el koydu. Ağrı Belediyesi Eşbaşkanları Hazal Aras, Memet Akkuş ve DEM Parti Belediye Meclis üyeleri belediye hizmet binasında konuyla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasının ardından Cumhuriyet’e konuşan eşbaşkan Hazal Aras, “İller bankasından hesabımıza aktarılan ve üzerinde kamu yararı kararı bulunan paralarımıza el koyuldu, hesabımız bloke edildi. Gerekçe olarak belediyenin vergi borçları gösterildi. Ancak böyle bir uygulama yok. Normalde vergi borçları iller bankası tarafından kesilir ve ödenek öyle yatırılır. Bunun yanı sıra İş-Kur tarafından belediyeye verilen 183 işçi geri çekildi. Belediyeye tahsis edilen kamyonlar ve iş makineleri geri çekildi. Bu belediyeyi ve siyasi partiyi cezalandırmak için atılan adımlar Ağrı halkını cezalandırmaktır” dedi.

Kayyumdan devraldıkları borçların hesaplanması için Sayıştay’a başvurduklarını da söyleyen Aras şöyle konuştu: “Henüz dönüş alamadık. Yeminli mali müşavirler ve bağımsız denetçileri de çağırdık. Kamuoyuna açıklayacağız.”