Kayyum heyetinden liste yanıtı: 'Çöpleri temizlemek üzere bulunan kişilerin isimleri...'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine getirilen Gürsel Tekin’in, eski il başkanlığı binasına alınması için emniyete verdiği 31 kişilik listeyi açıkladı.

Emir, listede parti üyesi olmayan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hakaret içeren paylaşımlar yapan ve kayyum yönetimin akrabası olan kişiler olduğunu belirtti.

"GÜRSEL TEKİN BAŞKANIMIZIN TANIŞMADIĞI ONLARCA ARKADAŞIMIZ..."

Listede bina sorumlusu olarak adı yazan Ferhat İşçimen, X hesabından açıklama yaptı.

İşçimen'in açıklaması şu şekilde:

"Kamu Yararına Bilgilendirme

Bahse konu liste benim tarafımızdan hazırlanmamış ve imzalanmamıştır.

Ancak listede bulunan isimlerin bir çoğu 3 gündür il binamızda ben de dahil olmak üzere tamamen gönüllülük esasıyla daha öncesinde yarım yamalakta olsa paylaştığım videolarda görünen bina içi ve dışında bulunan çöpleri ve ziyanları temizlemek, genel koordinasyonu sağlamak üzere bulunan kişilerin isimleridir.

Partimizin içinde bulunduğu olumsuz süreçte İstanbul il başkanlığımızda yaşanan tüm tatsızlıklar ve savaş alanına dönüştürülen çöp ve pisliği temizlemek geçici olarak şeffaf bir düzen oluşturmak için ben dahil

Gürsel TEKİN Başkanımızın tanışmadığı onlarca arkadaşımız

08.09.2025 tarihinde il binamıza geldik ve partililiğinden şüphe duymadığımız Gürsel Başkanın partimizi mahkeme koridorlarında ki tartışmalardan kurtaracağı asıl görevi alması sırasında il binasında bulunmak üzere

Telefonumuza Genel Merkezimiz ve Eski il yönetimimiz tarafından gönderilen SMS ler haricinde

"HİÇ BİR DAVET ALMADAN"

burada bulunduk,

3 gündür buradayız giriş çıkışların güvenlik tedbirleri kapsamında çok çok yavaşladığı zamanlar oluyor ve her girenin emniyet güçleri tarafından kayıt altına alındığı bir bina durumundadır.

Beni bugün canlı yayında hedef gösteren

21.olağanüstü kurultayda pm üyeliğime oy kullandığını ifade eden Murat EMİR

@muratemirchp

Başkanımızında canı sağolsun...

Cumhuriyet Halk Partisi Babaocağımızdır."