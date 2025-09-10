Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 14:07:00
Haber Merkezi
Kayyum Gürsel Tekin'in CHP'nin İstanbul'daki binasına 'giriş izni' verdiği 32 kişilik liste belli oldu!

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in başkanlık binasına girmeleri için verdiği 32 kişinin listesi ortaya çıktı.

Seçilmiş CHP il başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin’in, CHP’nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına girebilecek kişiler için Emniyet'e bir liste verdiği öğrenilmişti. 

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, binaya bu liste dışındaki isimlerin girişine izin verilmediğini duyurmuştu. 

Polis ablukası altındaki binaya girişleri için izin verilen 32 kişinin listesi ortaya çıktı.

Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte izin verilen diğer isimler şöyle: 

Bina Sorumlusu: Ferhat IŞÇIMEN

1.⁠ ⁠Serkan UZUN

2.⁠ ⁠Ismail Atakan ALTUN

3.⁠ ⁠Ömer KUTLU

4.⁠ ⁠Cevher SÖNMEZ

5.⁠ ⁠Cihan SARITUNÇ

6.⁠ ⁠Taner BOZKAYA

7.⁠ ⁠Eyyüp YILMAZ

8.⁠ ⁠Koray GOBEL

9.⁠ ⁠Ahmet NURSOY

10.⁠ ⁠Kurtuluş UYGUR

11.⁠ ⁠Alim ŞAHIN

12.⁠ ⁠Emin KAN

13.⁠ ⁠Serdar FIRAT

14.⁠ ⁠Kamil YILMAZ

15.⁠ ⁠Doğukan KILIÇ

16.⁠ ⁠Servet Mirhan İŞÇİMEN

17.⁠ ⁠Mehmet ŞILDIR

18.⁠ ⁠Selçuk NARSAP

19.⁠ ⁠Omer KAYA

20.⁠ ⁠Turan ÖZDEMİR

21.⁠ ⁠Abdulkadir SEZGİN

22.⁠ ⁠Özgür ÇELİK

23.⁠ ⁠Cüneyit ÇOBANLAR

24.⁠ ⁠Süleyman BAYRAKTUTAN

25.⁠ ⁠Duran ACAR

26.⁠ ⁠Atakan DEMİRCI

27.⁠ ⁠Mithat ŞAHIN

28.⁠ ⁠Zeynel KIZILKAYA

29.⁠ ⁠Mustafa AYDEMIR

30.⁠ ⁠Nadir ARSLAN

31.⁠ ⁠Tolga ÇOBANOGLU

 

