Kayyum Gürsel Tekin'in CHP'nin İstanbul'daki binasına 'giriş izni' verdiği 32 kişilik liste belli oldu!

Seçilmiş CHP il başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin’in, CHP’nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına girebilecek kişiler için Emniyet'e bir liste verdiği öğrenilmişti.
CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, binaya bu liste dışındaki isimlerin girişine izin verilmediğini duyurmuştu.
Polis ablukası altındaki binaya girişleri için izin verilen 32 kişinin listesi ortaya çıktı.
Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte izin verilen diğer isimler şöyle:
Bina Sorumlusu: Ferhat IŞÇIMEN
1. Serkan UZUN
2. Ismail Atakan ALTUN
3. Ömer KUTLU
4. Cevher SÖNMEZ
5. Cihan SARITUNÇ
6. Taner BOZKAYA
7. Eyyüp YILMAZ
8. Koray GOBEL
9. Ahmet NURSOY
10. Kurtuluş UYGUR
11. Alim ŞAHIN
12. Emin KAN
13. Serdar FIRAT
14. Kamil YILMAZ
15. Doğukan KILIÇ
16. Servet Mirhan İŞÇİMEN
17. Mehmet ŞILDIR
18. Selçuk NARSAP
19. Omer KAYA
20. Turan ÖZDEMİR
21. Abdulkadir SEZGİN
22. Özgür ÇELİK
23. Cüneyit ÇOBANLAR
24. Süleyman BAYRAKTUTAN
25. Duran ACAR
26. Atakan DEMİRCI
27. Mithat ŞAHIN
28. Zeynel KIZILKAYA
29. Mustafa AYDEMIR
30. Nadir ARSLAN
31. Tolga ÇOBANOGLU