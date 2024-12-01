'Kayyum siparişi' ile gündeme gelen CHP'li Ahmet Kaya Cumhuriyet'e konuştu: AKP'li Ahmet Metin Genç'e seslendi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:06

Güncelleme: 01.12.2024 - 19:06

İktidar, yerel yönetimlerde büyük kaybının ardından belediyelere kayyum atamaya devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den CHP’ye geçen Trabzon Ortahisar’da AKP’lilerin ‘kayyum siparişi’ yaptığı belirtildi.

CHP’li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, katıldığı bir canlı yayında, AKP’lilerin Trabzon’a gelen bir bakana “Ortahisar'a kayyum atanır mı, atanırsa çok güzel olur” dediklerini anlattı. Kaya, “Utanmadan bunu konuşuyorlar. Bunu duyunca çok sinirlendim. Milletin iradesini elimizden alacaksın yani. Utanmadan bunu konuşabilmişler. Bunlar iktidar partisinin Trabzon’da önde gelen isimleri. Bir tane vicdanlı AKP’li bize bunu iletti. Her alanda, nereyi tutarsanız böyle bir huzursuzluk ve çalıştırmama eğilimi. Sanki devlet babalarının malları. Bu anlayışla devlet yönetilmez ve iktidar olunmaz. Herkes aklını başına toplasın” dedi.

SÖZ KONUSU BAKAN URALOĞLU’YMUŞ

Daha sonra Cumhuriyet’e konuşarak konuyu açıklayan Başkan Kaya, söz konusu bakanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Trabzon'u ziyaret ederek yapımı devam eden Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri’nde incelemelerde bulunmuştu. Konuya ilişkin Uraloğlu ile görüştüğünü söyleyen Kaya, “Uraloğlu bana ‘beni tanıdığını ve asla böyle bir düşüncelerin olmadığını’ söyledi. Ben de ‘sayın Bakan sizi ben de biliyorum ama havaalanında sizi uğurlamaya gelen grup içindeki 1-2 kişinin bu yönde aralarında konuştuğunu, oradaki insanların bize aktardığını söyledim ve Trabzon’un bu tür bir meseleyle alınıyor olmasından dahi büyük bir rahatsızlık duyduğumu belirttim’ dedim” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GENÇ’İN SÖYLEMLERİNE KAYA’DAN YANIT

Kaya’nın sözleri üzerine AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “İddia varsa, çıkıp ispatlayacaksınız. Ondan sonra kimse, sorumluluğunun gereğini yapacak, yapar da... Ortahisar'da öyle bir şey olur mu? Ortahisar Belediye Başkanımız, Ortahisar Belediyesi'ni terörle özleşleştirebilir mi? Ne için belediyelere kayyum atanıyor? Ahmet Bey bu konuyu bir daha düşünüp açıklama yapsa iyi olur. Ben de görürsem söyleyeceğim kendisine. Yazıktır, olmaz öyle şey. Ortahisarlıların iradesine yazıktır” dedi.

Söz konusu söylemleri de değerlendiren Kaya, “Ahmet bey bana iddiayı ispatlayacaksın diyeceğine gitsin orada aralarında bu konuyu konuşanlara, bu yönde bir şey konuştunuz mu, konuştuysanız yanlış yaptınız desin. Ben bir iddia ortaya atmadım, sadece oradan bize aktarılan bilgiyi paylaştım ve buna tepki gösterdim. Herkes ne konuştuğuna dikkat edecek” yanıtını verdi.