Yerine kayyum atanmıştı: Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:47

Güncelleme: 30.11.2024 - 10:58

Görevden uzaklaştırılarak 22 Kasım'da yerine kayyum atanan DEM Parti'li Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alındığını duyurdu.

Geçen günlerde, "suç işlemeye tahrik" suçundan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Orhan, bu kez de “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" yazdı.