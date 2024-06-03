'Kayyum Vali'nin o paylaşımı dikkat çekti: Seçimlerden sonra başkana başarılar dilemiş!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:15

Güncelleme: 03.06.2024 - 23:24

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı.

Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van’da gözaltına alındı. Gözaltı kararından sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı duyuruldu.

SEÇİMLERDEN SONRA BAŞARI DİLEMİŞ

Atama yurt genelinde tepkilere neden olurken 31 Mart yerel seçimlerinde Hakkari'de Valilik görevi yürüten Ali Çelik'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Çelik seçimlerden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mehmet Sıddık Akış'ı tebrik ettiği ortaya çıktı. Çelik'in paylaşımında 'Yeni seçilen belediye başkanlarına' ifadesinin not düşülmesi yorumlarda tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan Çelik'e bir kişi tarafından gelen "Başkanlar diyerek zimnen eşbaşkanlığı kabul etmiş mi oluyorsunuz" yanıtını da gizlemiş olduğu görüldü.

İŞTE ÇELİK'İN PAYLAŞIMI