Gezi’nin yıldönümünde duyurdu: ‘Gezi’nin Vali’si Hüseyin Avni Mutlu avukat oldu

Yayınlanma: 31.05.2024 - 21:28

Güncelleme: 31.05.2024 - 21:28

68 yaşına giren ve hukuk mezunu olan Avni Mutlu, Gezi direnişinin 11'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından avukatlık ruhsatını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Avukatlık yeminimizi yaptık ve ruhsatımızı aldık.

Uzun yıllar Kaymakamlık, Valilikler sonrası Silivride 20 aylık haksız tutukluluklar..

Yargıtayda tamamı lehimize beraat ile sonuçlanan bir sürü örgüt iftiraları, yalan ve haksızlıklar..

Bundan sonrası da Avukatlık ile Adalet için devam edecek bir ömür..

Her şey için Allaha hamd olsun.. Nihayette hesapların adil ve seri görüleceği ahirete yolculuk..

Herkes hazır mı, biz çoktan hazırız..

Biz şimdi 68 yaşında da olsak, 28 yaşında gibi inançlı, azimli ve heyecanlı, sağlıklıyız hamdolsun.. Müvekkillere adalet için hizmet edeceğiz..

Lakin gerçek Vekil dünyada da, ahirette de Yüce Allah.

Sadece O'na kulluk ediyor ve sadece O'ndan yardım bekliyoruz.

Elhamdülillah..."

Bugün Avukatlık yeminimizi yaptık ve ruhsatımızı aldık.

Uzun yıllar Kaymakamlık, Valilikler sonrası Silivride 20 aylık haksız tutukluluklar..

Yargıtayda tamamı lehimize beraat ile sonuçlanan bir sürü örgüt iftiraları, yalan ve haksızlıklar..

Bundan sonrası da… pic.twitter.com/cxAFlU1jUQ — Hüseyin Avni Mutlu (@Valimutlu) May 30, 2024

Gezi direnişinde İstanbul Valisi olan ve FETÖ'den 20 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Hüseyin Avni Mutlu, 9 kişinin öldüğü Gezi eylemleri hakkında, "Gezi'de ikna edici bir dil kullanılsaydı, olayları daha kolay atlatabilirdik. Konuşamayacağım şeyler var, ileride kitap yazıp hepsini anlatabilirim" demişti.

Daha sonra FETÖ soruşturmasında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etmişti.