Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nde 223 işçi işten çıkarıldı

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşu Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), BELVAN Ltd. Şti. bünyesinde görev yapan 174 kişi ile VANSU A.Ş. bünyesinde görev yapan 49 olmak üzere, toplam 223 belediye çalışanının iş akdini feshetti.

İşten çıkarılanların büyük kısmının, önceki kayyum döneminde görevden alınan ve DEM Parti’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra yeniden işe aldığı kişiler olduğu kaydedildi. Belediye yönetimi, işten çıkarmalara gerekçe olarak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" sonuçlarını gösterdi.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "699 kişinin arşiv araştırmaları tamamlanmadan işe alındığı ve bu kişilere yönelik oluşturulan değerlendirme komisyonlarının çalışmaları sonucu 223 çalışanın gerekli çalışma şartlarını taşımadığı" gerekçesiyle işten çıkarıldığı aktarıldı.

"ARŞİV ARAŞTIRMALARI SONUÇLANMADAN İŞE ALINDIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Konuya ilişkin Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Van Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde yürütülen personel istihdam süreçleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, 28 Nisan 2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11608 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 'İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar' belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemenin 'Şirket personelinde aranacak şartlar' başlıklı 4’üncü maddesi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2018 tarih ve 93127266-900-E.9483 sayılı Genelgesi ile 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında, belediye şirketlerine yapılacak tüm işçi alımlarında arşiv araştırması yapılması zorunluluğu öngörülmüştür.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından; Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELVAN Ltd. Şti.’ye 570 kişi, VASKİ iştiraki olan VANSU A.Ş.’ye ise 129 kişi olmak üzere toplamda 699 kişinin arşiv araştırmaları sonuçlanmadan işe alındığı tespit edilmiştir.

14 Şubat 2025 tarihinde yapılan Başkan Vekili görevlendirmesinin ardından gerçekleştirilen idari inceleme ve denetim süreci neticesinde, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ bünyesinde Değerlendirme Komisyonları oluşturulmuştur. Bu komisyonlar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; BELVAN Ltd. Şti. bünyesinde görev yapan 174 kişi ile VANSU A.Ş. bünyesinde görev yapan 49 kişinin İlgili mevzuat çerçevesinde belediyede çalışma şartlarını taşımadıkları anlaşılmış ve iş akitlerinin feshedilmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte; yine aynı dönemde işe alınan 476 kişinin eldeki bilgi, belge ve değerlendirme sonucunda işe başlatılmalarına engel bir durum olmadığından görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir. Bu süreçte, mevzuatla öngörülen tüm usul ve esaslara riayet edilmiş olup karar tamamen hukuki gerekçelerle alınmıştır."

BAŞKAN ZEYDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, İçişleri Bakanlığınca 15 Şubat'ta görevden uzaklaştırılmış, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Zeydan hakkında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.