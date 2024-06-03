Kayyuma İzmir’den tepki: ‘Darbe zihniyeti’

Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:32

Güncelleme: 03.06.2024 - 19:46

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, siyasi partiler “Kayyuma hayır! Halk iradesine evet” sloganıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde toplandı.

“Belediyeler bizimdir. Gaspa İzin vermeyeceğiz” pankartı açan grup kayyum atamasını ıslıklarla alkışlarla protesto ederken sık sık, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın halkların eşitliği”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “İrade halkındır gasp edilemez”, Kayyum darbedir, darbeye hayır”, “Kayyum mezara halk iktidara”, “Kayyumu gönderdik göndereceğiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

"DEMOKRASİ İLKELERİNİN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞININ İTİRAFI"

Yapılan ortak basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Dönem Sözcüsü Nihat Filiz, kayyum atamasının demokrasiye ve barışa “gözdağı” olduğunu aktararak, “Binlerce insanın oylarını alarak yüzde 48.92 ile seçilen DEM Partili Hakkâri Belediye Eş Başkanının, atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili valilerini kayyum atamak kırıntıları kalan demokrasiyi tümden rafa kaldırmaktır. İçişleri Bakanı’nın açıklaması selefi olduğu İçişleri Bakanının ‘Mahkeme kararını bekleyemezdik’ söyleminin tekrarı ve asgari demokrasi ilkelerinin ayaklar altına alındığının itirafıdır. Açıklama ortada hukuki bir sürecin değil siyasi bir darbenin olduğunu göstermektedir” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En çok darbeye maruz kalan bir iktidarız” açıklamasını “sürçü lisan” olarak yorumlayan Filiz, “Demokrasiye ve temel hukuk ilkelerine en çok darbe gerçekleştiren, üçüncü kayyum dönemi ile halk iradesini en çok gasp eden iktidar ve parti olarak kendileri tarihe geçmiştir. Kabul edilmelidir ki, Cumhurbaşkanı ve partisinin kararlarının, halkın iradesinden üstün görülmesi sivil darbe zihniyetinin devamıdır.

Seçilenlerin yerine kayyum atamanın olağan hale getirildiği bir rejim inşa edilmek ve bu durum normalleştirilmek istenmektedir” diye konuştu.