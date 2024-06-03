İmamoğlu'ndan 'kayyum' tepkisi: 'Bu garabete başından beri karşıyım!'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "‘Kayyum’ denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
hakkında görülen bir dava kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı
Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyum atanmasına yönelik görüşlerini kamuoyu ile
paylaştı.
“Kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da
oluşmasındaki yöntem ve metotlar, insanların demokrasiye olan inancını kırıyor”
diyen İmamoğlu, “Bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir
Meclis var ve o Meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Bu tür
ortamlarda, ‘kayyum’ denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu
konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken
nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını
kopardığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a yaptığı
tebrik ziyaretinin ardından konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:
“Ne yazık ki bugün aldığımız yine kayyum haberiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Öncelikle kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotlar, insanların demokrasiye olan inancını kırıyor. Bu kapsamda tabii 2014 yılında başlayan, ama hala henüz sonuçlanmamış bir davanın gerekçe gösterilerek yapılmış bir, alınmış bir karar var. Bir başka boyutu var; yani bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir Meclis var ve o Meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür.
Ama insanların özellikle güvenini ve inancını kıran şey, bir; kayyum atama süreci, iki; bu süreçten sonra Meclis’in de yok sayılması süreci. Tabii bu tür ortamlarda, ‘kayyum’ denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bu yönde karar alıcıların yargıyı, hukuku uygulayan insanların çok hassas olmalarını diliyorum. Yargı sürecini de yakından takip ediyorum. Sürece göre, tekrar kamuoyuna mutlak fikirlerimi de paylaşacağım. Üzüntü verici. Her koşulda kayyum meselesi, bu milletin zihninden uzaklaşmalı. Hukukun ve kanunun en doğru şekliyle uygulanmasını diliyorum.”
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