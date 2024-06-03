Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Reddediyoruz, görevlendirme geri çekilmelidir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı üzerine "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir" açıklamaıs yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı üzerine ilk tepkisini sosyal medya hesabından verdi.
Özel, karar sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.
Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir.
Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"
Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 3, 2024
Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının…
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