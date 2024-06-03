Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Reddediyoruz, görevlendirme geri çekilmelidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı üzerine "Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir" açıklamaıs yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:24
Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Reddediyoruz, görevlendirme geri çekilmelidir
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması kararı üzerine ilk tepkisini sosyal medya hesabından verdi. 

Özel, karar sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.

Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir.

Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!"

 


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