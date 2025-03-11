Kayyumdan ifade özgürlüğüne: MYK’de Özgür Özel’e sunum yapıldı

CHP kurmayları, “Bu bizim Öcalan’ın çağrısından önce çalıştığımız bir paket. Kayyum uygulamalarına son verilmesinden ifade özgürlüğüne, dezenformasyon yasasının iptalinden cumhurbaşkanına hakaret suçunun değiştirilmesine kadar geniş önerilerimiz var” ifadelerini kullandı.

Kayyumdan ifade özgürlüğüne: MYK’de Özgür Özel’e sunum yapıldı
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Sarp Sağkal
Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eşbaşkanlarının kendisine yaptığı ziyaret sonrası partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP’nin Kürt sorunu konusunda değişmeyen bir tavrı olduğunu söyleyen kurmaylar, CHP lideri Özel’in dün DEM Parti eşbaşkanları ile yaptığı ortak basın toplantısında da bu tavrı vurguladığını söyledi. CHP’nin samimi bir süreçte üzerine düşeni yapacağını vurgulayan partililer, “Burada AKP ve MHP’nin süreci nasıl ilerlettiği önemli. Erdoğan konuyla ilgili sorumluluk almıyor, açıklamaları Bahçeli’ye bırakıyor. Biz, sürecin ne aşamada olduğuna yönelik Devlet Bahçeli’nin şifrelerini okumak zorunda değiliz. Şifrelerle siyaset yapmasınlar” dedi.

Özel’in demokratikleşme paketi önerisi üzerine de MYK toplantısında bir sunum yapıldığını aktaran kurmaylar, “Öcalan’ın çağrısından önce çalıştığımız geniş kapsamlı bir paket. Kayyum uygulamalarına son verilmesinden ifade özgürlüğüne, dezenformasyon yasasının iptalinden cumhurbaşkanına hakaret suçunun değiştirilmesine kadar geniş önerilerimiz var. Bunlara destek bekleyeceğiz” diye konuştu.


Etiketler: #CHP #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #MYK

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