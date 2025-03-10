Özgür Özel'den önseçim öncesi dikkat çeken ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren, önseçim hazırlık sürecinde çağrı merkezi aramalarını yapan Gençlik Kolları üyesi gençleri ziyaret etti.

Özgür Özel'den önseçim öncesi dikkat çeken ziyaret
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ANKA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 19:26

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu 23 Mart önseçimi için hazırlıklar sürüyor.

CHP Genel Merkezi’nde dün çalışmalarına başlayan önseçim çağrı merkezi çalışmaları kapsamında, 100’er kişilik gruplardan sorumlu ve ilçe başkanlıkları tarafından atanan 17 bin 422 grup sorumlusu, çağrı merkezindeki 60 kişilik grup tarafından tek tek aranarak önseçime ilişkin bilgilendirilecek.

3 GÜN SÜRMESİ PLANLANIYOR

CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda eğitimlerine başlayan grubun, toplam 1 milyon 744 bin 588 üyeye ulaşılması hedeflenen çalışmalarının 3 gün sürmesi planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM salonunda çalışmaları devam eden çağrı merkezi ekibini ziyaret etti. CHP Lideri Özel, Gençlik Kolları üyesi gençlerin oluşturduğu ekibe çalışmalarında başarılar diledi.


Etiketler: #CHP #Özgür Özel #önseçim

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