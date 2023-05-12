KCDP'den müşahit olma çağrısı: Kadınlar oylarına sahip çıkmalı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kadınları müşahit olmaya davet etti.
Platformun yaptığı açıklamada, “14 Mayıs seçimlerinde hem oylarımızı özgürlük için kullanacağız hem de kullandığımız oylarımızın akıbetinin takipçisi olacağız. Tıpkı kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti davalarında müdahil olup faillerin hak ettikleri cezaları almasını sağladığımız gibi. Şimdi de seçim güvenliğine müdahil olacağız, müşahit olacağız” denildi.
Cumhuriyet’e konuşan platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, “Bu seçim çok önemli. Dolayısıyla kadınların karanlığa mı gömüleceği yoksa daha aydınlık bir gelecek için daha demokratik bir zemine mi kavuşacağına dair bıçak sırtı bir seçim” dedi.
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