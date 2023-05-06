STK'lerden yaklaşan seçim öncesi müşahit olma çağrısı: Yarınlara sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne 8 gün kaldı. Seçim yaklaşırken, sivil toplum kuruluşları müşahit olunması için çağrıda bulundu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00
STK'lerden yaklaşan seçim öncesi müşahit olma çağrısı: Yarınlara sahip çıkalım
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Cumhuriyet, konuya ilişkin Oy ve Ötesi Derneği ile Türkiye Gönüllüleri’yle konuştu. 

Oy ve Ötesi Derneği Genel Sekreteri Ahu Sun, “En az 100 bin müşahite ulaşmak istiyoruz. Şu anda 40 bin civarındayız. Bu iyi bir sayı. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde gördük ki son iki hafta sayımız genelde ikiye katlanıyor. Fakat yine de arıyoruz. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölgeleri bizim için şu anda öncelikli bölgelerimiz. Çok mutlu oluruz. Ne kadar çok müşahidimiz olursa o kadar şeffaf ve adil bir seçime destek olabiliriz” dedi.

(Ahu Sun)

Deprem bölgesine de çağrıda bulunan Sun, “Oradaki vatandaşların da sandığına sahip çıkması büyük önem taşıyor. Seçimin şeffaflığı açısından insanların öncelikleri farklı olabilir haklılar ama yine de onları motive etmek istiyoruz, eğitimler veriyoruz, kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

TUTANAKLAR TOPLANACAK

Türkiye Gönüllüleri’nden Sibel Uçar ise “14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Türkiye’nin her yerindeki tüm sandık alanlarında en az 1 gönüllü ile yer almayı hedefliyoruz. Gönüllülerimiz aracılığıyla ıslak imzalı tutanaklara hızlıca ulaşarak seçim sonuçlarının dijital ortama aktarılmasını sağlayacağız. Seçim günü toplayacağımız ve dijital ortama aktaracağımız ıslak imzalı sonuç tutanaklarını siyasi partiler de bağımsız olarak toplayacaklar. Bu verilerin hızlı bir şekilde aktarıyor olmamız, bu verilerin örtüştürülmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi. 


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