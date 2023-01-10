KCDP'ye açılan kapatma davasının duruşması 8 Şubat'a ertelendi: 'Bize açılmış olan dava siyasi bir davadır'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:18

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:18

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan kapatma davasının üçüncü duruşması hakimin sağlık sorunları nedeni ile 8 Şubat'a ertelendi.

Mahkeme, bir önceki duruşmada davaya müdahillik talebinde bulunan öldürülen kadınların ailelerinin talebini reddetmişti. KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, somut delil olmadan açılan kapatılma davasının ayrıntılarını ve davanın kamuoyunda neden siyasi olarak algılandığını Cumhuriyet TV'de anlattı.

"BU KİŞİLER 300 LİRA NAFAKASINI ÖDEMEDİĞİ İÇİN CEZAEVİNE GİRMİŞ ŞAHISLAR"

Davanın başlangıç aşaması ile ilgili konuşan Ataselim, "Mesele 2016 yılında bizimle ilgili BİMER'e yapılan şikayetlerle başlamış. Bu kişiler 300 lira nafakasını ödemediği için cezaevine girmiş ve zamanında AKP'lilerin desteğiyle cezevinden çıkmış şahıslar. İddialar da aile mefhumunu ortadan kaldırmak, terörü desteklemek gibi somut delili olmayan suçlamalardan oluşuyor. Bu iddialar üzerine derneğimiz defalarca denetimden geçti, savcılık da dosyayı iade ederek 'İddianızı somut olay ve delillere dayandırmanız lazım' demiş" dedi.

"YETKİLİLERİN YAPMADIKLARINI BİZ KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ"

Somut olmayan bulguların dosyaya eklendiğini belirten Ataselim, iddialardan birinin de "ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" olduğunu söyledi.

"Bizzat bakanlıkların kendileri ayrımcılık suçu işliyor, nefret mitingleri örgütlenmeye çalışılıyor. Yetkililerin yapmadıklarını biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Belki bu yüzden tehlikeli görülüyoruz" ifadelerini kullanan Ataselim, kadınları hayattayken korumaya çalıştıklarını aktardı.

"BİZ KADINLARI DURDURAMAZSINIZ"

Davanın siyasi bir süreçle yönetildiğini anlatan Ataselim, sözlerine şu şekilde son verdi: