Kedi katili indirimsiz 8 yıl 3 ay ceza aldı
Mahkeme, sanık Murat Özdemir’i, “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ve “bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız veya zalimce muamelede bulunmak” suçlarından cezada herhangi bir indirim uygulamadan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Eyüpsultan’da, farklı tarihlerde sokak kedilerini kezzap ve asit dökerek katlettiği iddiasıyla İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Murat Özdemir’in yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Özdemir’i, “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ve “bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız veya zalimce muamelede bulunmak” suçlarından cezada herhangi bir indirim uygulamadan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Etiketler: #kedi katili #Murat Özdemir
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