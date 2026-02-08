Kemal Anadol'dan İmamoğlu ve Atalay için adalet çağrısı!

Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Bergama Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, Can Atalay ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki dosyalara değindi.

Anadol, "bugün en büyük adaletsizliğin hukukta görüldüğünü" belirterek, şunları söyledi:

"Masumiyet karinesi esastır, değil mi? Bir insan kesin hükme bağlanmadan suçlu ilan edilemez, değil mi? Bugün ne yapılıyor? İstanbul’da 13 milyon oy almış bir belediye başkanı daha iddianame okunmadan suçlu ilan ediliyor. Diğer belediye başkanları, Silivri’deki zindanlara doldurulan arkadaşlar, belediye bürokratları hukuksuzluktan şikâyet ediyor. Bugün hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Bugünkü iktidar ne Anayasa Mahkemesi’nin kesin olarak verilmiş kararlarını tanıyor ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlarını tanıyor. Hataylıların sandıkta koydukları irade ile seçtikleri milletvekili hâlâ hapisteyse o memlekette hukuktan bahsedilemez. Çünkü o milletvekili ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararı var."

Söyleşiye Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP İlçe Başkanı İsmail Durmaz ve ADD Şube Başkanı Bülent Köse de katıldı.