Kemal Kılıçdaroğlu, 7.5 milyon gence seslendi
2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak genç seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, “İlk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç var. Gençler, Türkiye’nin kaderini siz değiştireceksiniz. Tarih, Türkiye’ye demokrasiyi gençler getirdi diye yazacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni’ne, “Şimdi sıra geldi Türkiye’ye. Türkiye’yi de büyüteceğiz. Türkiye’de de kavgayı bitireceğiz. Türkiye’de de herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Barışık bir Türkiye’yi, büyüyen bir Türkiye’yi, güzelleşen bir Türkiye’yi, itibarı olan bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni’ne katıldı.
Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“HARCADIĞI HER KURUŞUN HESABINI KENDİ HALKINA VEREN BİR BELEDİYE BAŞKANI”
- Bir belediye başkanını dinledik. Başarılı bir belediye başkanı, her şeyden önce, önemlisi, hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayan bir belediye başkanı, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan bir belediye başkanı, bir evde dert varsa o dertle birlikte o dertle dertlenen bir belediye başkanı, kendi kendinin diğer metropollerle yarışabilecek düzeye getirilmesi için mücadele eden bir belediye başkanı. O belediye başkanı, Ankara’nın gözde büyükşehir belediye başkanı.
“ŞİMDİ SIRA GELDİ TÜRKİYE’YE. BARIŞIK, BÜYÜYEN, GÜZELLEŞEN, İTİBARI OLAN BİR TÜRKİYE’Yİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”
- Ankara’da yapılanı, İstanbul’da, Aydın’da, Adana’da, Mersin’de yapılanı, belediye başkanlarımız gönül birliği içinde çalışıyorlar, birlikte çalışıyorlar. Dikkat buyurunuz, şikayet etmiyorlar. Bütün engelleri aşıp halka hizmet ediyorlar. O nedenle bütün belediye başkanlarımızla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye’ye. Türkiye’yi de büyüteceğiz. Türkiye’de de kavgayı bitireceğiz. Türkiye’de de herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Barışık bir Türkiye’yi, büyüyen bir Türkiye’yi, güzelleşen bir Türkiye’yi, itibarı olan bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.
“SİZ GENÇLER, YÜZ YILLIK CUMHURİYET’İ İKİNCİ YÜZYILDA DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAKSINIZ”
- Sevgili gençler, Türkiye’nin kaderini siz değiştireceksiniz. Unutmayın, sandığa gidecek, ilk kez oy kullanacak 7 buçuk milyon genç var. 7 buçuk milyon, Mustafa Kemal’in ideallerini gerçekleştirmek için bekleyen genç. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bütün dünya siyaset tarihi, ‘otoriter bir yönetimi demokratik yollarla sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi gençler getirdi’ diye yazacak. Siz gençler, yüz yıllık Cumhuriyet’i ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıracaksınız. Bu tacı, bu ülkede yaşayan herkes başında taşıyacaktır. Ve bu armağan, gençlerin armağanı olacaktır.”
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