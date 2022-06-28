Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur'a 'başsağlığı' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Cüneyt Arkın’ın (Fahrettin Cüreklibatur) eşi Betül Cüreklibatur’u telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

ANKA
28 Haziran 2022 Salı, 14:42
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur'a 'başsağlığı' telefonu
Abone Ol google-news

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın (85), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatur’u telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Arkın’ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.


Kemal Kılıçdaroğlu Cüneyt Arkın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler