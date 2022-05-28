Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: İktidar olurlarsa yol haritaları ne olacak?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını, iktidara geldiklerinde altı ay içerisinde topluma nefes aldıracaklarını söyledi. Erken seçime ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Ne kadar erken sandığı getirirlerse millet bu kaostan, ekonomi buhrandan kurtulur. Gecikilen her günün topluma maliyeti daha da ağır" dedi.

Millet İttifakı'nın çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kılıçdaroğlu, üç komisyon kurduklarını aktardı. Kılıçdaroğlu, "Uzun vadeli strateji oluşturacak bir planlama kurulu. Buna stratejik planlama kurulu da denebilir. Devletin planlanması lazım" diye konuştu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Şunu gerçekten herkesin bilmesini isterim. Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. İktidar olursak en geç altı ay içinde bu topluma nefes aldıracağız. Altı ay içinde toplum şunu görecek: Gerçekten de yeni gelen iktidar, sorunları çözmek için en azından sorunu yaşayanları dinliyor. En azından çözümlerini kamuoyuyla paylaşıyor. En azından devlette liyakat sistemini getiriyor. En azından adalete vurgu yapıyor. En azından mutfaklardaki yangın nasıl söndürürüm diye bir çaba harcıyor. Bunu toplum altı ay içinde görecek.

Ne kadar erken sandığı getirirlerse millet bu kaostan, ekonomi buhrandan kurtulur. Gecikilen her günün topluma maliyeti daha da ağır. İşte, Türk Lirası'nın değerini görüyorsunuz. Hayat pahalılığını, mutfaklardaki yangını görüyorsunuz. Hani bunları önlemek için alınan hiçbir önlem de yok. Bugüne kadar yüzlerce paketler açtılar, açıkladılar. Nerede bu paketler? Hiçbirisi işe yaramadı, işsizlik derseniz kol geziyor. Halka şunu söylüyoruz: Meraklanmayın. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün bu sorunları aşacak bilgisi de, birikimi de vardır. Siyaset bu sorunları aşabilir. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. O kadar. Yani futbol takımı tutar gibi bir partiyi tutmayın.

'MİLLET İTTİFAKI SİYASİ AHLAK KANUNU ÇIKARACAK'

Millet İttifakı olarak geçen toplantıdan sonra üç komisyon kurduk. Uzun vadeli strateji oluşturacak bir planlama kurulu. Buna stratejik planlama kurulu da denebilir. Devletin planlanması lazım. Seçim güvenliğiyle ilgili bir çalışma. Bununla ilgili de komisyon oluşturduk. Onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Siyasi Ahlak Yasa tasarısı. O konuda taslak da hazırlandı. Bu komisyonda yapılan çalışmaların alt grubunda genel başkan yardımcıları, akademisyenler de katıldı. Yaptıkları çalışmaları masaya getireceğiz. Bu masada mutlaka önümüzdeki süreç için ortaya yeni hedefler konacak. Oturup karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."