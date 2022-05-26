Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 'NATO' yanıtı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 21:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında konuştu.

Yaptığı açıklamalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ve Ankara'nın tutumuna değinen Bahçeli, “Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır” dedi.

Bahçeli NATO yerine yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması gerektiğin savunarak, "Mesela Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO’nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır. Kim nereye doğru genişliyorsa genişlesin" dedi.

Bahçeli, NATO'ya dair şu ifadeleri kullandı:

'NATO'DAN ÇIKMA' SEÇENEĞİ

Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız.





Türkiye’nin itirazları ciddiye alınmıyorsa, NATO’daki varlığı ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor demektir. Alsınlar İsveç’i, alsınlar Finlandiya’yı tepe tepe kullansınlar; Rusya’ya karşı yeni bir siper koysunlar. İhtiyaç hasıl olursa, gelişmeler başka bir seçenek bırakmazsa Türkiye’nin Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin de katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür; belki de en doğrusu budur. Mesela Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO’nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır. Kim nereye doğru genişliyorsa genişlesin.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE 'NATO' YANITI

CHP lideri, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında da "Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz" dedi.