Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 'NATO' yanıtı
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin, "Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Mayıs'ta partisinin grup toplantısında konuştu.
Yaptığı açıklamalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ve Ankara'nın tutumuna değinen Bahçeli, “Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır” dedi.
Bahçeli NATO yerine yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması gerektiğin savunarak, "Mesela Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO’nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır. Kim nereye doğru genişliyorsa genişlesin" dedi.
Bahçeli, NATO'ya dair şu ifadeleri kullandı:
'NATO'DAN ÇIKMA' SEÇENEĞİ
- Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız.
- Türkiye’nin itirazları ciddiye alınmıyorsa, NATO’daki varlığı ciddiye alınmıyor, saygı görmüyor demektir. Alsınlar İsveç’i, alsınlar Finlandiya’yı tepe tepe kullansınlar; Rusya’ya karşı yeni bir siper koysunlar. İhtiyaç hasıl olursa, gelişmeler başka bir seçenek bırakmazsa Türkiye’nin Türk dünyasının ve 57 İslam ülkesinin de katılacağı yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür; belki de en doğrusu budur. Mesela Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO’nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır. Kim nereye doğru genişliyorsa genişlesin.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE 'NATO' YANITI
CHP lideri, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında da "Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz" dedi.
Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2022
Video Haberler
- 'Hükümetin değişmesi lazım'
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyette canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- Türkiye tahmini değişti: 17 puanlık artış!