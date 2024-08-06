Kemal Kılıçdaroğlu: Artık millet olarak aklımızı başımıza alma zamanı değil mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Bizim ülkemizde,

•Anneler sofralarda hep tok, babalar çocuklarına hep unutkan,

•Gençlerimiz yurtdışına gitmenin peşinde,

•Vergiler can yakarken ek vergiler sırtımıza yüklenmiş,

•Gençlerimiz düğüne masraf edemiyor, nikah dairesinde törenlerle yetiniyor,

•5'li çeteler tam gaz milletin parasını hortumluyor,

•Mülteci sayısı bilinmiyor, hem sosyolojik hem demografik yapımız değişıyor,

•Uyuşturucu baronları gençlerimizi zehirliyor,

Sarayın Sultanı sosyal medya platformu kapatıyor, yandaşına kıyak geçmekten geri durmuyor.

Artık millet olarak aklımızı başımıza alma zamanı değil mi?”

Bizim ülkemizde,



•Anneler sofralarda hep tok, babalar çocuklarına hep unutkan,

•Gençlerimiz yurtdışına gitmenin peşinde,

•Vergiler can yakarken ek vergiler sırtımıza yüklenmiş,

•Gençlerimiz düğüne masraf edemiyor, nikah dairesinde törenlerle yetiniyor,

•5'li çeteler tam gaz…