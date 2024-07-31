Kılıçdaroğlu’ndan Heniyye için başsağlığı mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, Hamas lideri İsmail Heniyye için yayınladığı başsağlığı mesajında "Filistin Halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış, İsmail Heniyye, Ortadoğu da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan Emperyalist güçlerce katledildi. Ailesi ve kardeş Filistin halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 21:50
Kılıçdaroğlu’ndan Heniyye için başsağlığı mesajı
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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Nehirden Denize Özgür Filistin. Filistin Halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış, İsmail Heniyye, Ortadoğu da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan Emperyalist güçlerce katledildi. Ailesi ve kardeş Filistin halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşasın Filistin, yaşasın Filistin Halk mücadelesi”


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