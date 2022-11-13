Kemal Kılıçdaroğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı etkinlikte öğrendi

13 Kasım 2022 Pazar, 17:55

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında bugün, Avcılar Belediyesi İnovasyon Merkezi’ni ziyaret ederek ilçede devam eden kentsel dönüşüm hakkında bilgi aldı.

“TERÖRE KARŞI ORTAK SES ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ”

Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında İstiklal Caddesi’ndeki patlama olduğu bilgisini alması üzerine şunları söyledi:

“Şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ne olursak olalım; bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur. Bunu yapacağız.”

Kılıçdaroğlu program kapsamında yaptığı konuşmada ise, Büyük Marmara depremini hatırlatarak siyaset kurumunun önünde ciddi bir görevin olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Depremden ders çıkarıp daha fazla can ve mal kaybını önlemek amacıyla harekete geçmek ve riski olabildiğince kısa süre içerisinde minimize etmek; siyaset kurumunun görevi budur” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“BİNALAR RİSKLİ DURUYOR AMA SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Eğer insana saygılıysanız, bir kente saygılıysanız var olan riski azaltmanız gerekiyor. Kaynaksa kaynak yaratmanız gerekiyor. İnsan potansiyeli olarak zaten yeteri kadar mimarımız, mühendisimiz, müteahhidimiz var. Malzeme açısından hiçbir sorunumuz yok. Yeteri kadar Türkiye’de malzeme de üretiliyor. O zaman şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Neden bugüne kadar büyük deprem riskine karşı doğru dürüst, ciddi bir önlem alınmadı? Evet, bu soru hâlâ meydanda duruyor. İkinci soru, önlemi almayan siyasal iktidarın kayıtsızlığı niçin devam ediyor? Üçüncü soru, bu kayıtsızlık devam ettiği süre içerisinde acaba sivil toplum örgütleri, siyasal partiler, meslek kuruluşları neden bu konuda önlem alınması gerekir diye siyasal iktidara zaman zaman görevlerini hatırlatmadılar? İnsanlar hayatlarını kaybetti, binalar riskli duruyor ama sanki hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ediyoruz.

"LİYAKAT OLMADAN BİR DEVLET YÖNETİLEMEZ"

Bu, sağlıklı bir devlet yapısının olmamasından kaynaklanıyor. Sağlıklı bir devlet yapısından kastım şu. Bir risk çıkarsa bu riski masaya yatıracak olan, çözüm üretecek olan o devletin liyakatli kadrolarıdır. Liyakatli kadrolar otururlar; mimarlar, mühendisler, bakanlıklar, planlama örgütleri hep beraber, Maliye Bakanlığı, Hazine, hep beraber otururlar, masaya yatırırlar ve biz bu sorunu nasıl en kısa süre içinde çözebiliriz? Bu tür toplantılar hemen hemen hiç olmadı. Devlet yapısındaki çürüme, böyle bir tablonun ortaya çıkmasına yol açtı. Ben ısrarla zaman zaman ifade ederim. Ya bu devlette liyakat lazım. Liyakat olmadan bir devletin yönetilemeyeceğini, işi eğer ehline teslim edemezseniz, sorunların da çözülemeyeceğini hemen hemen gittiğim her ortamda anlattım. Doğal olarak seçilen bir belediye başkanı, kendi beldesinde, yönettiği beldede yaşayan halkı korumak zorunda. Riski biliyor ve görüyor ama kimse bir adım atmıyor. Tam tersine engeller çıkarılıyor belediye başkanlarına. O da bulduğu bir yöntemle sorunu çözmeye çalışıyor ve önemli miktarda, Avcılar’da yıkılacak olan binaların büyük bir kısmı yeniden inşa edildi. Bir uyum içinde yapıldı bu ve gerçekten bugün belli sokakları gezdik, bazı yıkılan binaları yerinde görmüştüm.

"DEVLETİ YÖNETENLERİN AKILLA, BİLGİYLE, HAREKET ETMELERİ GEREKİYOR"

Önemli aşamalar kaybedildi. Devam ediyor ama enflasyon maalesef yine önüne ciddi bir engel olarak çıktı. Bugün fiyatların artmış olması, kredilerinin düşük kalmış olması, dolayısıyla insanlar kendi özgür iradeleriyle oluşturulan bir program çerçevesinde bile kendi binalarını artık yenileyemez konuma geldiler. Bir arkadaşımız sordu. Başka örnekler var mı bu konuda, çabalar var mı, diye. İzmir örneği var. İzmir’de de diyelim ki bir mahalledekilerin tümüne kooperatif kurduruluyor, inşaat kooperatifi. Tümü yeniden planlanıyor. İhaleye çıkılıyor, eğer ihaleye müteahhit girmezse İzmir Büyükşehir’in İZBETON’u ‘yüzde bir kârla ben inşaatı yapacağım’ diyor. Böylece blok olarak belli mahallelerin topluca yeniden yapılanma şansı çıkıyor ortaya. Öyle bir çalışma var İzmir’de de. Burada da var. Burada ayrıca büyükşehir belediyemiz gerçekten büyük bir sorumluluk üstlenerek hangi binalar süratle yıkılacak ya da yıkılması gerekiyor; rakamlar verildi. Rakamlar gerçekten korkunç. Şimdi rakama baktığımızda 6 milyon 700 bin konut riskli. Her konutta dört kişi olsa 25 milyon ediyor. 25 milyon rakamını, devleti yöneten bir kişi hafızasının bir yerinde tutsa o gece uyuyamaz. Uyumaması lazım. 25 milyon kişinin hayatı riskteyse ve siz hâlâ hiçbir şey yapmıyorsanız, riski hâlâ görmek istemiyorsanız ciddi bir sorunumuz var demektir. Çözülmesi lazım ama çözüm elbette ki, siyasi otoritenin yani devleti yönetenlerin akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle hareket etmeleri gerekiyor. Kendi insanlarına değer vermeleri gerekiyor.

"DEVLETİ YÖNETENLERİN SORUMLULUĞU, HALKIYLA UYUM İÇİNDE SORUNLARINI ÇÖZMEKTİR"

Çok sayıda konut yapıldı, güzel. Boş alanlar imara açıldı, gayet güzel. Ya kardeşim boş olan alana TOKİ konut yapsın, güzel konutlar yapsın. Siz eğer Bağcılar’da insanlar hayatını kaybedecekse depremde, onlara o konutları verin. Bağcılar’ı yeniden yıkın. Hiç kimse ‘benim evim yıkıldı’ diye üzülmez. Herkes der ki, ‘Sağ olsun devlet bana bir ev yaptı. Ben şimdi evime taşınıyorum. Buradaki evim yıkılacak ama buraya da güzel konutlar, yeşil alanlar yapılacak. Burada da en azından İstanbul’un daha güzel bir portresi ortaya çıkacak’ diye düşünecektir ama hayır, bunu hiç yapmadılar. Boş alanlara yeni konutlar yaptılar, konutu olmayanlar gitti. Durumu iyi olanlar aldı ama Bağcılar’daki gene kaldı. Kimse onların yüzüne bakmadı. Şimdi ‘zorla yıkacağız’ diyorlar ama kavga ediyorlar halkla. Devleti yönetenler halkıyla kavga etmez. Devleti yönetenlerin sorumluluğu, halkıyla uyum içinde sorunlarını çözmektir. Eğer siz halkınızla, yönettiğiniz toplumla uyum içinde onların sorunları çözerseniz o zaman saygınlık kazanırsınız. Vatandaşın da yönetime saygısı olur.

"EVİNİ YIKIYORSUNUZ, NEREYE GELECEK BU İNSANLAR"

İnsanları alıyorsunuz, kapının önüne koyuyorsunuz. İyi de bu insan nereye gidecek? Evini yıkıyorsunuz, nereye gelecek bu insanlar? 20 yıldır siz nerelerdeydiniz? 20 yıldır neden görmediniz? 20 yıldır bütün uyarılara rağmen niye sessiz kaldınız? Bunu, mimar, mühendis odalarının sorması lazım. Siyasal partilerin sorması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının sorması lazım. Müteahhitlerin sorması lazım. İnşaat malzemeleri üreten firmaların sorması lazım. Ölecek olan insanlar bizim insanlarımız. Hayatı risk altında olan insanlar, bizim insanlarımız. Bu insanların büyük bir kısmı, orta alt gelir grubuna sahip olan insanlarımız. Durumları iyi olmayan insanlar bizimdir ama sahipsiz insanlarımız bir anlamda. Sorun çok büyük ama çözülmez değil. Bütün bu sorunların tamamı çok kısa süre içerisinde akılcı politikalarla çözülebilir. Elin oğlu çözüyor da biz neden çözmüyoruz? Japonya’da deprem oluyor, kimsenin burnu kanamıyor. Üstelik daha fazla oluyor. Bütün sorun Türkiye’yi yöneten siyaset kurumunun geleceği iyi sorgulayamamasından, geleceğe yönelik sağlıklı, tutarlı planlar yapmamasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin artık bu yapıyı, bu anlayışı değiştirmesi lazım. İnsana eğer saygı duyuyorsanız, insanımıza saygı duyuyorsak, onun yaşamına saygı duyuyorsak bu anlayışın değişmesi lazım. Bu anlayışın demokratik yollarla değişmesi lazım.”