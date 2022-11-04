Beyoğlu’nda korkunç cinayet: Babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
Beyoğlu'nda psikolojik sorunları olan Abdullah Ç., kendisini tedavi için ikna etmeye çalışan kuzenini bıçaklayıp ağır yaralarken, babasını silahla vurarak öldürdü. Abdullah Ç., Özel Harekat Polisi’nin operasyonuyla gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda dün akşam saat 19.00 sıralarında Keçeci Piri Mahallesi Ufuk Sokak’ta psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Abdullah Ç.’yi tedavi olması konusunda ikna edemeyen babası Mesut Ç., Uzman Onbaşı olduğu öğrenilen yeğeni Mehmet Ç.’den(27) yardım istedi.
Abdullah Ç.’yi tedavi olması için ikna etmek üzere amcasının evine gelen Mehmet Ç., bir süre kuzeni ile konuştu. Abdullah Ç., kuzeni Mehmet Ç.’yi göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
KUZENİNİN SİLAHI İLE BABASINI VURDU
Mehmet Ç.’yi yaralayarak beylik tabancasını alan Abdullah Ç., babasını başından vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine, binaya girmeye çalışanlara da ateş etmeye başlayan Abdullah Ç., kendisini ikna etmek için gelen akrabalarına da evde bulunan bıçakları fırlattı.
ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONU İLE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elinde bulunan silahla çevreye ateş eden ve binaya kimseyi yaklaştırmayan Abdullah Ç., yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Özel Harekat Polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Ç.’nin gözaltına alınmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Mesut Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mehmet Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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