Kemal Kılıçdaroğlu, Dedeoğulları ailesinin akrabalarıyla görüştü

02 Haziran 2022 Perşembe, 18:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da katledilen Dedeoğulları ailesinin akrabaları ile görüştü. Dedeoğulları ailesinin akrabası Harun Rıfatoğlu, “Bizim adaletin gelmesinden yana umudumuz var. Biz istiyoruz ki artık kimse ölmesin, katliamlar olmasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Buna inandığımız için buraya geldik, bir şeyler değişecek ve adalet gelecek” dedi.

ANKA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu ile görüşen Dedeoğulları ailesinin yakını Harun Rıfatoğlu, şunları söyledi:

Konya’da yaşanan katliam sonrasında adaletin işlemeyişi, ne yazık ki bizi derinden sarstı. O yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz oldu, daha yeni. Kendileri bizleri çok iyi karşıladılar. Teşekkür ediyorum. Aileyi sürecin ilk gününden beri yalnız bırakmadılar. Vekillerimiz sürekli duruşmaya katılıyorlar. Olan biteni dile getirdik. Şu an olmayan, işlemeyen adaletin peşine düştük. Adaleti yakalasak o adaleti kendi bağrımıza basmak istiyoruz. Biz çok zor durumdayız. Bizim halimizi bu iktidar anlamıyor. Anlamak istemiyor. Üstünü kapatıyorlar. Burada yedi can gitti. Adaleti beklediğimiz için, toplumun ferahı için bekliyoruz. Şu an beklemekten başka bir çaremiz yok.

"BİR ŞEYLER DEĞİŞECEK, ADALET GELECEK"