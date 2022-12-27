Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinde neler konuşuldu?

27 Aralık 2022 Salı, 00:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret iddiasıyla verilen siyasi yasak ve hapis cezası sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Dursun Çiçek; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.



Deniz Gürel, İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin detaylarını anlattı.



GÖRÜŞMENİN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Gürel, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun 25 Aralık 15:00'te Ankara Çankaya Belediyesi'ne bağlı daha önce altılı masa toplantısının yapıldığı Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldiğini söyledi.

Gürel, görüşmeyi "Kemal Bey ‘CHP örgütü yanında olduğun sürece sana bir şey yapamazlar, Belediye’ne sahip çık koltuğuna odaklan’ diyor" şeklinde anlattı.

Gürel'in iddiasına göre, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum" çıkışını yaptı.

"SİZİN ADAY OLMANIZ DURUMUNDA BENİM ADAY OLMAM GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Gürel şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geliyor. Burada bazı MYK üyeleriyle görüşüyor. Aralarında Veli Ağbaba, Tuncay Özkoç, Engin Koç olduğu bazı isimlerle görüşüyor. Kılıçdaroğlu’yla, İmamoğlu’nun buluştuğu asıl görüşme Ankara Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde gerçekleşiyor. Kemal Bey ‘CHP örgütü yanında olduğun sürece sana bir şey yapamazlar, sen de Belediye’ne sahip çık koltuğuna odaklan’ diyor. Ekrem İmamoğlu da ‘Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz.



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