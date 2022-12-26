İsmail Saymaz yazdı: Erdoğan'ın Saray'daki 'Ekrem İmamoğlu' zirvesine bir bakan katılmış

26 Aralık 2022 Pazartesi, 08:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı gündemdeki yerini koruyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçen günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İmamoğlu'nun duruşması öncesinde yakın ekibini toplayarak 'kritik' yaptığını yazmıştı.

Konuyla ilgili yeni bilgilere ulaştığını kaydeden Saymaz, toplantıya bir bakanın da katıldığını duyurdu.

Saymaz, 26 Aralık Pazartesi tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Beştepe’nin İmamoğlu zirvesini haber vereli tam üç gün oldu. Ne mi yazmıştım? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla iki yıl yedi ay hapse çarptırıldığı 14 Aralık’tan bir gün önce Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kritik bir toplantı yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın’ın katıldığı bu toplantıda, İmamoğlu Davası’ndan çıkacak kararın AK Parti’yi nasıl etkileyeceği tartışılmıştı. Aydın, verilecek cezanın AK Parti aleyhine olacağını söylemişti. Erdoğan, 'Niye aleyhimize olsun? Ben de geçmişte ceza aldım. Herkes alabilir' şeklinde karşılık vermişti. Beştepe’den üç gündür yanıt yok. AK Parti suskun."

Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bu arada, Beştepe’nin İmamoğlu zirvesine ilişkin yeni bilgiler elime ulaştı. O gün Esenboğa Havalimanı’ndan bulunan bir yetkili şu bilgileri verdi:

'Yazınız doğru. Erdoğan, basın toplantısından sonra genelde yürüyerek, hemen uçağa geçer. Ancak bu kez basın toplantısından sonra toplantı odasına geçti. Uçak bir saat geç kalktı.'

İmamoğlu Zirvesi’ne bir bakanın katıldığını öğrendim. Kim bu bakan? Görevi gereği İmamoğlu Davası ile ilintili midir? Sorularıma yanıt bekliyorum."