Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye

30 Eylül 2022 Cuma, 19:45

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında yandaş gazetecilere kendisi için daha fazla çalışmaları yönünde talimat vermişti. Önceki akşam Kanal D – CNN Türk ortak yayınına katılan Erdoğan, burada iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Abdülkadir Selvi’nin “Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?” sorusu üzerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı işaret eden Erdoğan, “Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey gereğini yapıyor” sözlerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU BÖYLE Tİ'YE ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın yandaş gazetecilere yönelik talimatını ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor