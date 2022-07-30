Kemal Kılıçdaroğlu: Hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:05

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek Manş'ı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında Türkoğlu'na yönelik bir tebrik mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu'nun tebrik mesajında 'hanım kızımız' ayrıntısı dikket çekti.

"HANIM KIZIMIZI ARADIM, ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTIĞINI SÖYLEDİM"



Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:



Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen yüzücü hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim. Milli yüzücümüz Aysu Türkoğlu’nu yürekten kutluyorum.

Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen yüzücü hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim. Milli yüzücümüz #AysuTürkoğlu’nu yürekten kutluyorum.???? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 30, 2022

'HANIM KIZIMIZ' SÖZLERİYLE HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan F-16 kararı ile İsveç ve Finlandiya'dan yapılan açıklamaları değerlendirirken kullandığı ifadeler tartışma konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesindeki tercümanından bahsederken 'hanım kızımız' demesi üzerine AKP'den tepki gelmişti.

ERDOĞAN’IN 'SÜRTÜK' HAKARETİ HATIRLATILMIŞTI

AKP'liler Merve Kavakçı'nın kızı olan Fatma Gülham Abushanab'ın 'küçümsendiğini' savunurken, sosyal medyada Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı 'sürtük' ifadesi hatırlatılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'na "Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen @kilicdarogluk, REZİLSİN! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" diye tweet atmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarını eleştirdiği tweet serisinde, "Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz" demişti.

Kılıçdaroğlu'na gelen tepkiler sonrası Erdoğan’ın Gezi Parkı Direnişi eylemcileri için kullandığı 'çürük' ve 'sürtük' ifadeleri yeniden gündem olmuştu.