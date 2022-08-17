Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde deprem bölgesi yeniden inşa edilecek

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova’da Balkan Göçmenleri Derneği üyeleriyle de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Yalova’da bulunan Kırım Türkleri anıtını da karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, burada gençlerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğinizde deprem risk analizi, tehlike analizinin yapıldığı herhangi bir komisyon oluşturmak gibi çalışmalarınız var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

Deprem, çok önemli bir gerçek. Bu gerçeği dikkate alarak hepimizin önlem alması gerekiyor. Bilim insanları bu konuda bizleri uyarıyorlar, ‘önlem alın.’ Fakat yeterli önlemin alındığı kanısında değilim.





Özellikle İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli gibi pek çok yerde belli önlemler rahmetli Ecevit döneminde alınmakla beraber, daha sonra bunların arkasının kesildiğini biliyoruz. Bu ülkenin güzel insanları, ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler, deprem sırasında yardıma koştular. Rahmet Ecevit, Başbakan iken deprem vergileri tanımladığımız bir dizi vergi uygulama koydu ve vatandaşlarımız bu vergileri ödediler. ‘Bir daha deprem olduğunda en azından can kaybı olmasın’ diye. Aslında öldüren deprem değil insanların içinde yaşadıkları binalar. Bu konuda şu anada kadar atılmış ciddi bir adım yok.





Ama şundan emin olmanızı isterim. CHP olarak bizler ve şu anda belediye başkanlarımız özellikle İstanbul ve İzmir belediye başkanlarımız bu konuda bazı önemli adımları attılar ve atamaya da devam ediyorlar. İnşallah iktidara geldiğimizde görecekseniz. Yalova dahil olmak üzere; Kocaeli, Sakarya… Bu deprem bölgesi yeniden inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Dolayısıyla deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyebilecek projeleri hayata geçirebilmek bizim vaadimiz ve sözümüzdür.”

Kılıçdaroğlu, “Biz Yalovalılar için, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünden dolayı üzüntülü bir gün. Özellikle gençlerin ve çocukların farkındalığının artırabilmesi amacıyla, il bazında afet eğitim okullarının kurulmasına yönelik bir proje size sunulsa bu konuyla ilgili fikriniz ne olurdu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Böyle bir proje sunulursa son derece mutlu oluruz. Ama bunun bir adım ötesine geçmemiz gerekiyor. Bütün okullarda, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu yerlerdeki bütün okullarda; deprem olduğunda davranışlarımız, hareketlerimiz nasıl olacaktır, bunların öğretilmesi lazım. Dolayısıyla bütün öğrenciler de bunu öğrencilerdir.





Basın mensuplarına şunu da söyleyeyim, şurada baktım, arkadaşınız soruları yanıtlamış, altında yanıtları var mı diye. Ama yanıtları yokmuş.

Soruyu soran genç ise “Burada cevaplar yok. Çünkü biz gençler olarak tüm cevaplar aklımızda. Siz değerli büyüklerimizden fikirlerini alıp ardından projelerle hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğunuzda sizin önderliğinizde Yalova’da yatırım hamleleriniz nasıl olacak” sorusuna şu yanıtı verdi: