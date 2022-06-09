Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Yöneticide aranan vasıf mezhep değil liyakat olmalı

09 Haziran 2022 Perşembe, 18:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle Türkiye'de seçim kazanamayacağını söyleyen İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın açıklamalarına tepki göstererek "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Ankara Masası'nda Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Oral, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" demişti.

KARAMOLLAOĞLU: YÖNETİCİDE ARANAN VASIF MEZHEP DEĞİL LİYAKAT OLMALI



Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür" ifadelerine yer verdi.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim.





Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır.





Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) June 9, 2022

Ayrıca İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı, İbrahim Halil Oral'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi. İYİ Partili Oral da yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.