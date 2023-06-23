Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarına 'yeniden adaylığına' ilişkin açıklama yaptı: İsterseniz devam ederim

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası önceki gün partisinin il başkanlarıyla ilk defa bir araya geldi. Yaklaşık dokuz saat süren toplantıda başkanların neredeyse tamamı söz aldı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu toplantıyı “Ne söylemek istiyorsanız, hiç çekinmeden anlatın. Sözünüzü de kesmeyeceğim” diyerek açtı. Başkanların neredeyse tamamı 20 dakikaya yakın söz alarak seçim dönemine ve yapılan ittifaklara ilişkin tespitlerini anlattı. Toplantıya katılan başkanlar, içeride konuşulanlarla ilgili “Genel başkana methiye dizen de oldu, ağır eleştiren de oldu” yorumunu yaptı. Başkanların eleştirilerinin ağırlıkla milletvekili listelerine; DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’ne verilen 30’dan fazla milletvekiline olduğu belirtildi.

LİSTE ELEŞTİRİLERİNİ KABUL ETTİ

Başkanların “Partinin birçok kararını basından ya da ittifak partilerinden öğrendik. İttifak partilerinin bir katkısı olmadı. İkinci turda da onlardan fazla bir destek alamadık” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun tüm eleştirileri dinledikten sonra ittifaka verilen milletvekillerine ilişkin, “Milletvekili listelerini son anda gördüm. Düzeltmeye zaman kalmadı. 600 milletvekili adayının hepsiyle tek tek ilgilenmem mümkün değil. Bu bağlamda görevli ekipler vardı. Hepsi de örgüt tarafından bilinen, tecrübeli isimlerdi. Hatalarımız oldu. Sadullah Ergin’in Çankaya’dan aday gösterilmesi yanlıştı, başka yerden olabilirdi. Ancak seçimin kazanılması için bazı fedakârlıklar gerekiyordu” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun başkanların bu kapsamda dile getirdiği ön seçim gibi önerilere de destek verdiği vurgulandı.

Toplantıda “genel başkan değişimine ilişkin bir çıkış yapılmadığı” da aktarıldı. Bu kapsamda Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu’nun adaylık açıklamalarının konuşulmadığı söylenirken, bazı başkanların sadece “Gemiyi limana götürün ve teslim edin” demekle yetindiği belirtildi.

ELEŞTİREL DELEGELER

Kılıçdaroğlu’nun da bu sözlere “Gemiyi limana götüreceğim. Ben hiçbir zaman ‘Burayı bırakmam’ demedim. Bugüne kadar da hiçbir zaman ‘Adayım’ demedim. Siz beni aday yaptınız. Ben yine aday olmam ancak aday gösterilirsem devam ederim” karşılığını verdiği öğrenildi. Buna karşın da başkanlardan “Bugünkü delege yapısı çok kötü. O delegelerle partide değişim olmuyor. Kurultay hesabıyla delege yapılıyor. Eleştirel delegeler olmalı” yorumlarının geldiği aktarıldı.

KURULTAY EKİMDE

Başkanlar, toplantıdan çıkan tabloyla partinin kurultayı ekimde, yerel seçim öncesi tamamlamayı hedeflediğini söylüyor. Kurultay için de 29 Ekim tarihi konuşuluyor. Başkanlar burada Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday yapılacağını söyleyerek “Muhtemelen de yeniden seçilecektir ve yerel seçimlere onunla gidilecektir. Yani genel başkanın ‘liman’ dediği muhtemelen yerel seçimler olacak. Oradan gelen başarı sonrası da görevi bırakabilir” değerlendirmesini yapıyor.

İL BAŞKANLARINDAN ‘DEĞİŞİM’ VURGUSU GELDİ



CHP il başkanları ortak bir bildiri paylaştı. İmamoğlu’nun değişim çıkışına göndermeler yer alan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda ‘Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?’ diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar CHP’de vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.”

