Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir araya geldi: İki isim de görüşme öncesi açıklamalarda bulundu

Yayınlanma: 25.06.2024 - 20:23

Güncelleme: 25.06.2024 - 20:24

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde görüşmek için buluştu.

Görüşme öncesi iki isim de kısa açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ise basın mensuplarına, "Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu" dedi.

ABB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden görüşme öncesi şu açıklamalar yapılmıştı.

"Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil."