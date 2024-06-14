Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Yayınlanma: 14.06.2024 - 17:51

Güncelleme: 14.06.2024 - 17:55

Kayseri’den kiraladıkları minibüsle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması devam ediyor.

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan 18 sanıktan bazıları için savcı mütalaasını açıkladı.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mütalaaya göre sanıklardan O.K.’nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", E.E.’nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", F.Ö.’nün ise etkin pişmanlık çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından cezalandırılması istenirken, diğer sanıkların ise beraati talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, avukatların yazılı savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri’den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K., 5 Temmuz 2017’de Kocaeli’nde organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Kayseri ve Kocaeli’de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. ise yakalanamamıştı. Terör örgütü IŞİD'in sözde emiri olduğu belirtilen O.K.’nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa’yı ihlal" ve "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "Terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019’da karara bağlanan davada, O.K.’ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K.’nin de dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’nde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K., C.K., B.K., B.Ç., A.K. ve Ş.O.’nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, 6 sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, önceki cezaları olan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tarafların davayı Yargıtay’a taşımasının ardından dosyaya bakan 3. Ceza Dairesi, 18 sanık hakkındaki kararı, bazı sanık avukatlarının karar duruşmasına mazeretle katılmaması, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların dilekçelerinin dikkate alınmaması ve bazı sanıklar yönünden örgütsel faaliyetleri tespit edilememesine karşın ceza verilmesi gerekçesi ile bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.