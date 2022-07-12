Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kollarının bir yıl içindeki 85 bininci üyesini kabul etti

12 Temmuz 2022 Salı, 09:39

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın kollarının bir yıl içindeki 85 bininci üyesi olan, partiye Tekirdağ'dan katılan yeni kadın üye Dilek Doğan'ı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'yı makamında kabul etti.

Kadın kollarına CHP'nin oylarının düşük olduğu yerlere odaklanılması talimatını veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz ev kadınlarını örgütlemek olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Aylin Nazlıaka ise başarıya giden yolda "örgütlenme" hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, CHP Kadın Kolları'nın, son bir yılda 85 bin yeni kadın üye yaptığını bildirdi.

Çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini ve projelerini anlatacaklarını belirten Nazlıaka, "İktidarı kadınlar değiştirecek." ifadelerini kullandı.