Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis'te Suriyelilerle bir araya geldi, çözüm önerilerini anlattı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Edinilen bilgiye göre, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un tercümanlığıyla Suriyelilerle konuşan Kılıçdaroğlu, önce onların sıkıntılarını dinledi. Suriyelilerin ırkçı söylemlerden ve siyasilerin “Onları otobüslere bindirip göndereceğiz” gibi vaatlerinden duydukları rahatsızlığı Kılıçdaroğlu’na ilettiği kaydedildi.

‘YAŞAM KURACAĞIZ’

Ayrıca Kılıçdaroğlu’na “Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz” diye sordukları da öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun da bu soruya, “Öyle bir şey yok. Orada sizlere bir hayat kuracağız. Avrupa Birliği fonlarıyla bunları yapacağız” karşılığı verdiği kaydedildi. Suriyelilerin Türkiye’deki hayat pahalılığını da Kılıçdaroğlu’na anlattığı aktarıldı.

Toplantıya katılanların, “Türkiye’de her şey çok pahalı. Asgari ücretin altında para alıyoruz. Biz buraya gelmek istemedik. Zorunluluktan ve savaş var diye geldik. Yaşam koşullarımız ortadan kalktığı için buradayız. Bize imkân sağlandığında kendi ülkemize gideriz” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise bütün bu sorunlara karşı Suriyelilerin dönüşü için iki yıl içinde uygulamayı düşündükleri planı anlattığı öğrenildi.

DÖRT AŞAMALI ÇÖZÜM

Buna göre; CHP’nin seçilmeleri kazanması halinde atmayı düşündüğü ilk adım Suriye’nin meşru hükümetiyle görüşmek ve karşılıklı büyükelçilikleri açmak. Ardından Avrupa Birliği’nin sağladığı fonla ve Türk müteahhitlerle yapılan anlaşmalarla Suriye’ye gidecek sığınmacıların evleri, okulları, yolları yapılacak. Türkiye’deki iş insanlarının Suriye’deki fabrikalarını yeniden açmaları sağlanacak.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun bu önerileri anlatması üzerine, Suriyelilerden “Bunlar yapılırsa biz kendi ülkemize gideriz” karşılığını aldığı aktarıldı.