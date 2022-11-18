Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te sığınmacı sorununa dikkat çekti: 'Çözüm için beş yıl yeter'

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis’te sığınmacı sorununa dikkat çekerek “Suriyeli kardeşlerimiz iradeleriyle ülkelerine dönecekler” dedi. Suriyelilerle de görüşen Kılıçdaroğlu’nun onlara da güvenli dönüşlerine yönelik çözüm önerilerini anlattığı öğrenildi.

"IRKÇILIK YAPMIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, dün son genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın yüzde 71 oy aldığı Kilis’te bir dizi ziyarette bulundu. Kilis Ticaret Odası’na giden Kılıçdaroğlu, sığınmacı politikalarına ilişkin de konuştu. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız, Suriye meşru hükümetiyle görüşmek ve karşılıklı büyükelçilikleri açmak olacak. Çünkü kavgayla sorun çözemezsiniz. Suriye’ye gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Buradan gidenlerin can güvenliği için meşru hükümetle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler dahil olacak. Bizim iş insanlarımızın da oradaki fabrikalarını yeniden açmalarını isteyeceğiz. Hem biz hem Suriyeliler kazanacak. Bunu iki yıl içinde yapabileceğimizi öngörüyoruz. Biz ırkçılık yapmıyoruz, Türkiye’nin itibarını koruyoruz.”

"CUMHURBAŞKANI" ANONSU

Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin üye katılım törenine katıldı. Kürsüye “Huzurlarınızda geleceğin cumhurbaşkanı” sözüyle çağrılan Kılıçdaroğlu, “Kısır tartışmalardan uzaklaşmak istiyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Altı lider bir aradayız. Beraber bütün sorunları aşacağız” dedi. Konuşmasında “beşli çeteler” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Paralar beşli çetelere gidiyorsa onlardan alacağım parayı. Araya adam koyuyorlar, ben çetelerle görüşmem” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyareti de yaptı. Suriyelilerden şikâyet eden bir esnafa yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Sorunlarınızın hepsini biliyorum, iki yılda göndereceğiz, çözümlerimi anlattım” dedi. Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu yaşı düştü. Sahipsiz kaldık” diyen esnafa da “Kendinizi sahipsiz hissetmeyin. Biz çözeceğiz. Moralinizi bozmayın” karşılığını verdi.

YURTTAŞIN "AÇIM" İSYANI

Bir yurttaş, “Benim çocuklarım aç. İşim yok, iş istiyorum. Ekmek param yok. Evim kira” diye feryat etti. Kılıçdaroğlu, yardım edilebilmesi için yurttaşın iletişim bilgilerinin alınmasını istedi.

Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Suriye’de yaşanan sorunlar son 10 yıldır Kilis’e yansıyor. Soruyorum, ‘Huzur olsun gideriz’ diyorlar. Gidecekler. Bunu yapmam için desteğinize ihtiyacım var. 20 yılda çözemediler. Benim öyle uzun konuşmaya, uzun kalmaya niyetim yok. Beş yılda Türkiye’nin en temel sorunlarını altı lider bir araya gelerek çözeceğiz.”

"LOBİ" AÇIKLAMASI

Kilis’ten milli eğitim bakanına çağrı yapan Kılıçdaroğlu, “Gittiğim her yerde ‘Okullar yetmiyor’ deniyor. 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Kilis’in arzu edilen her yerine birer okul yapıp bakanlığa teslim edelim. Bize yer versinler yeter” diye konuştu. Şanlıurfa’da verdiği ücretsiz elektrik vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Elinden tutan mı var? Yap’ dedi. Denizli’de yapıyoruz. Bu kardeşiniz lobilerin değil, halkın adamı. Yapacağım” dedi.

SURİYELİLERLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu dün farklı mesleklerle ekonomiye dahil olan Suriyelilerle de bir araya geldi. Suriyelilerin Kılıçdaroğlu’na “Esad’la görüşülerek güvenli bir ortam sağlanması halinde dönmek istediklerini söyledikleri” belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun gün boyu yaptığı ziyaretlerde anlattığı güvenli dönüş önerisini Suriyelilerle de paylaştığı aktarıldı.