Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.

ANKA
18 Kasım 2022 Cuma, 14:48
Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bugün kabul etti.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.


Kemal Kılıçdaroğlu TTB CHP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler