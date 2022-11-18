Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyetle görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bugün kabul etti.
Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.
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